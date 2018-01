Lotteria Italia, verso l'estrazione dei premi: venduti 27.250 biglietti nell'Agrigentino

L'estrazione dei biglietti vincenti verrà fatta questa sera, in diretta su Rai Uno, durante la trasmissione "Soliti ignoti - Speciale Lotteria Italia" condotta da Amadeus. In questa edizione della Lotteria Italia sono stati venduti circa 8,6 milioni di biglietti. Ad Agrigento sono stati venduti 27.250 tagliandi, praticamente il 12,8 per cento in più rispetto allo scorso anno.

Ma ci sono anche agrigentini che hanno l'abitudine di farsi comprare, per tempo, i biglietti da amici e parenti che vivono in diverse parti della penisola.

Il periodo d’oro della Lotteria resta ancora quello tra gli anni Ottanta e Novanta, quando le vendite erano anche superiori ai 30 milioni di biglietti: il record assoluto appartiene al 1988 con 37,4 milioni di tagliandi staccati. Due anni fa i tagliandi staccati sono stati 8,7 milioni (+13%), mentre lo scorso anno arrivarono a 8,8 milioni (+1,3%). Quest’anno il numero esatto dei biglietti venduti è stato di 8.603.900 (il 2,28% in meno).

Il Lazio anche quest'anno è la Regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti. 1.640.600 il numero complessivo dei tagliandi venduti. Di questi 1278020 solo a Roma. Segue Frosinone con 182.450.

In Sicilia, la vendita dei biglietti della Lotteria Italia è stabile: con lo 0,8 per cento rispetto al 2016. I risultati sono però piuttosto contrastanti all’interno della regione. Dei 410 mila tagliandi distribuiti sull’isola, 123 mila sono stati staccati in provincia di Palermo, che registra una leggera flessione rispetto a un anno fa (-0,9%). Cali più sostanziosi hanno interessato Caltanissetta (12.820 mila, -8,6%) e Messina (58.670 mila, -5,7%). Tutto positivo invece, riferisce Agipronews, il bilancio delle altre province, a partire da Agrigento, con 27.250 tagliandi (+12,8%), poi Siracusa cresce del 7% con 29.410 mila biglietti. Bene anche Ragusa (circa 19 mila, +3,8%) e Catania (92.280 tagliandi, +3,8%), con Trapani in leggero calo (-0,9%) e 31.0701 tagliandi ed Enna in aumento dell’1,7% con quasi 16mila biglietti venduti.