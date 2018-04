Lotta senza quartiere contro gli incivili, sorpresi in 9 a gettare rifiuti per strada

Altre cinque persone sono state individuate e sanzionate nelle ultime ore dal Comando della polizia locale: tre sono state sorprese in contrada Fondacazzo, uno in Discesa Addolorata e un quinto in via dei Fiumi, tutti fotografati o bloccati mentre erano intenti a sbarazzarsi di sacchi dell'immondizia abbandonandoli ai margini della strada.

Altre quattro sanzioni sono invece state elevate da agenti della "Forestale" del Distaccamento di Agrigento che hanno individuato altrettanti incivili gettare l'immondizia in aree demaniali attorno alla città.

"Le operazioni di controllo ambientale - fa sapere il Comune - proseguiranno su tutto il territorio per prevenire e reprimere quanti, anzichè differenziare come fanno la maggior parte dei cittadini, continuano a sporcare e deturpare la città. Ognuno dei nove sanzionati dovrà pagare una multa di 600 euro".