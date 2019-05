Tassa sui rifiuti, il Comune ha scoperto quasi seimila abusivi

Tassa sui rifiuti, la lotta all'evasione ha consentito di scoprire quasi 6mila abusivi. Il dato è stato reso noto ieri dall'assessore all'Ecologia Nello Hamel. Oggi le utenze domestiche, quindi le abitazioni, risultano essere 35.954, cui si aggiungono 5.948 utenze non domestiche. Nel 2016 le utenze domestiche secondo le banche dati del Comune erano solo 30.007.

“Il dato che abbiamo oggi – dice Hamel - inizia ad essere vicino all’effettivo numero di utenze esistenti. Questo grazie al fatto che nell’ultimo periodo l’attività della ricerca di evasione ha dato un ottimo risultato”. Hamel ha chiesto agli uffici di far in modo che queste ulteriori utenze possano aggiungersi a quelle già esistenti fin dall’anno in corso (anche se i controlli riguardano gli anni 2013 e 2014) in modo che alla fine si possa spalmare su una platea molto più ampia il costo del servizio, riducendolo in parte per tutti".