"Non tentò di rapire una bambina al mare", Terranova assolto in Appello

La Corte di Appello di Palermo, Sez. III Penale, Presidente Napoli, ribaltando il verdetto di condanna in primo grado, ha assolto Lorenzo Terranova dal reato di lesioni personali e tentato sequestro di una minore all’epoca di soli dieci anni.

Dopo la condanna in primo grado, l'uomo, difeso dagli avvocati Angelo Farruggia e Annalisa Russello, è stato assolto in Appello perché "il fatto non sussiste".

La vicenda risale al giugno del 11, quando i carabinieri di Agrigento arrestarono l'uomo, ritenendolo appunto responsabile di aver tentato di sequestrare una bambina presso un noto lido balneare di Porto Empedocle. Un provvedimento che partì dal racconto da parte dei genitori e le segnalazioni da parte di alcuni bagnanti, che indicarono l'uomo come il responsabile del gesto. Il tentativo di sequestro, secondo gli inquirenti, costituiva in particolare una ritorsione nei confronti della famiglia della minore.

Terranova, a causa di una "tormentata relazione" con la madre della bambina - dicono i legali - era stato sottoposto a ben quattro diversi processi penali: il primo, per reati di violenza sessuale, lesioni personali e violenza privata, celebratosi innanzi al Tribunale di Agrigento, dopo cinque anni di dibattimento, si era concluso con l’assoluzione piena; il secondo celebratosi innanzi al Tribunale di Agrigento, per il reato di evasione, per non avere rispettato la misura degli arresti domiciliari cui risultava sottoposto per il reato di violenza sessuale, si è concluso con l’assoluzione; il terzo procedimento che lo vedeva imputato di minaccia a un testimone, per costringerlo a non rendere dichiarazioni testimoniali, si era concluso con l’assoluzione di Terranova e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il delitto di calunnia a carico dei coniugi che l’avevano denunciato; un quarto procedimento penale, per i reati di estorsione, stalking, calunnia, lesioni personali e porto illegale di arma, si è concluso con l’assoluzione.