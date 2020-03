Lorena Quaranta non c'è più, Favara è sotto choc: sarà lutto cittadino

E’ stato un risveglio drammatico per i favaresi. La comunità è sotto choc per la morte di Lorena Quaranta. La giovane donna, uccisa dal fidanzato, era molto conosciuta in città. Lorena Quaranta aveva un grande sogno, ovvero quello di diventare un medico. La favarese, che studiava all’università di Messina, amava la vita. Non è una retorica, ma a scriverlo sui suoi profili social, era stata lei stessa. L’emergenza Covid 19 l’aveva colpita particolarmente tanto da invitare tutti a “rimanere uniti, a restare a casa”. Lorena Quaranta aveva brindato al nuovo anno accanto al suo compagno, la stessa persona che - questa mattina - avrebbe confessato il femminicidio.

"Favara oggi si è svegliata fra le lacrime - dice Anna Alba, sindaco di Favara. Ho appreso stamani la tragica notizia della prematura scomparsa della nostra concittadina Lorena, per mano di un gesto vile, ignobile. Favara vive la tragedia nella tragedia. La nostra comunità si stringe al dolore della famiglia Quaranta". La città, nei prossimi giorni, accoglierà la salma. Anna Alba ha proclamato il lutto cittadino. "Non ti dimenticheremo mai Lorena - scrivono gli amici della giovane donna - non doveva andare così".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A strangolare la favarese sarebbe stato Antonio De Pace, fidanzato della giovane donna e attualmente ricoverato al Policlinico. L’uomo, è piantonato dai militari dell’Arma. Sarebbe stato lui stesso, secondo una prima ricostruzione, a confessare il delitto. Antonio De Pace avrebbe anche tentato il suicidio. Indagano i carabinieri.