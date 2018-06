Verifiche mirate su un locale serale: trovata droga e migranti irregolari

Dopo i diversi interventi effettuati dai poliziotti della sezione “Volanti” – che sono coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino – su un locale della via Imera è scattato, nelle ultime ore, una verifica mirata. Quattro extracomunitari sono stati portati in Questura per accertamenti: due sono stati trovati presenti irregolarmente sul territorio italiano mentre gli altri due erano in possesso di sostanze stupefacenti: hashish nello specifico.

Sono scattate delle denunce alla Procura della Repubblica di Agrigento. I controlli sul locale – dopo le numerose proteste, per musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica, da parte dei residenti della zona – proseguiranno anche nelle prossime ore.