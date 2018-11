Litiga con le vicine di casa e rompe la loro veranda: denunciato

Litiga con le vicine di casa e manda in frantumi la veranda del loro appartamento. Un quarantaduenne di Agrigento è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica dai poliziotti della sezione “Volanti” della Questura. L’uomo dovrà, adesso, rispondere delle ipotesi di reato di danneggiamento aggravato e minacce gravi. E’ accaduto tutto nei pressi della via Alessandro Manzoni. Pare che fra i vicini di casa non corresse “buon sangue” già da tempo. Ad un certo punto, nelle scorse ore, vi sarebbe stata – a quanto pare – l’ennesima discussione fra madre, figlia e il vicino di casa.

L’uomo, in escandescenze, sarebbe dunque salito al piano di sopra e avrebbe – dopo la continuazione di quella che è stata una sorta di lite di vicinato – mandato in frantumi la veranda dell’appartamento. E’ stato lanciato l’allarme e sul posto, in una manciata di minuti, si è portata la prima pattuglia disponibile della sezione “Volanti”. Gli agenti hanno immediatamente ricostruito l’accaduto, sentendo naturalmente le persone coinvolte, e hanno identificato il presunto autore del danneggiamento. Il quarantaduenne agrigentino è stato, pertanto, deferito alla Procura della Repubblica.