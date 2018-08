"Litiga con il vicino di casa e lo minaccia con un coltello", denunciata

Litiga con il vicino di casa, un pensionato sessantenne, e lo minaccia con un coltello di complessivi 22 centimetri. Ha 37 anni, la donna che è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dai carabinieri della stazione cittadina che sono coordinati dal comando compagnia di Cammarata. La donna dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di minacce aggravate.

I carabinieri sono intervenuti in un condominio del centro urbano di Casteltermini. Una palazzina dove era stata segnalata una animata discussione. A litigare, a gran voce, due persone: la donna trentasettenne che accusava l’uomo – secondo la ricostruzione ufficiale dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento – di disturbo. A dire della donna, l’uomo avrebbe urlato all’interno del suo appartamento. Un rimprovero non accettato dal pensionato anche perché erano le 10 del mattino, e non certamente notte fonda, e l’alterco si stava consumando all’interno delle proprie pareti domestiche. Dopo questo battibecco, sembra verosimile che fra i due vicini di casa siano venute a galla vecchie diatribe, discussioni mai veramente risolte. Ecco dunque che – sempre stando alla ricostruzione ufficiale dei carabinieri – la discussione, il litigio sarebbe degenerato.

E quando i militari dell’Arma della stazione di Casteltermini sono giunti nel palazzo hanno trovato la donna con in mano un coltello di 22 centimetri complessivi. Coltello che è stato, subito, naturalmente, sequestrato.