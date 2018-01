Violente liti fra sconosciuti, due uomini restano feriti alla testa e finiscono in ospedale

Due uomini sono finiti, con delle ferite alla testa, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo aver avuto altrettante, ancora poco chiare, liti.

Un agrigentino, giunto all'alba di ieri, nella struttura sanitaria di contrada Consolida aveva una brutta ferita - pare a causa di una lite scoppiata nei pressi della via Atenea - all'arcata sopraccigliare. A quanto pare, il ferito avrebbe detto di non conoscere l'uomo con il quale ha avuto, per futili motivi, un diverbio.

Al pronto soccorso anche un quarantenne cinese, anche lui ferito alla testa. Anche in questo caso, vi sarebbe stato un diverbio privato. Hanno dovuto, inoltre, fare ricorso - a causa del forte stato d'ubriachezza - alle cure dei sanitari anche cinque o sei giovanissimi.