Scoppia una lite al Viale e si teme una rissa: accorrono polizia e carabinieri

Scoppia una lite fra il viale Della Vittoria e piazza Cavour e immediatamente serpeggia l’allarme rissa. E’ accaduto nella notte fra sabato e domenica, nel cuore di Agrigento. Qualcuno, temendo il peggio, ha lanciato l’Sos e al viale Della Vittoria sono accorse due pattuglie dei carabinieri e una della sezione “Volanti” della polizia di Stato.

Gli investigatori ci hanno messo una manciata di minuti ad individuare il gruppetto di giovanissimi che era in escandescenze. Una lite che, naturalmente, rischiava anche di degenerare. Quando carabinieri e poliziotti sono giunti sul posto, l’alterco era però ancora verbale. I quattro giovani sono stati identificati. La risposta tempestiva da parte delle forze dell’ordine ha, di fatto, evitato che una lite fra giovanissimi potesse degenerare e trasformarsi veramente in una rissa. L’attenzione sul viale Della Vittoria, così come anche sul rione di San Leone, è sempre massima per prevenire questo genere di episodi.