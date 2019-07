Lite per il posteggio, interviene la Questura: scatta il divieto per un 64enne

Non potrà, per un anno, fare accesso nel viale lungomare Falcone e Borsellino. E’ questo il provvedimento emesso dal questore di Agrigento a carico di un 64enne. Il provvedimento, la cui istruttoria è stata compiuta dalla Divisione Anticrimine della Questura, è stato messo in atto perché un uomo ha violato il divieto di stazionamento.

Nel dettaglio, secondo quanto fatto sapere dalla Questura : “I destinatario del divieto ha esercitato l'attività di commercio su area pubblica, ed ha violato l’occupazione e gli ordini di allontanamento emessi per due volte dal comando della polizia locale”.

Il provvedimento è stato preso dopo che lo scorso week end, le forze dell’ordine sono dovute intervenire per riportare la calma fra i “paninari” che si contendevano una determinata location per sistemare tavolini e sedie. Una situazione incandescente che, di fatto, sta andando avanti da alcuni giorni.