Scoppia la lite alla mensa della solidarietà: "scontro" fra uomo e donna

Un uomo e una donna – entrambi di Agrigento – sono arrivati, addirittura, alle mani dopo un alterco che è scoppiato all’interno della mensa della solidarietà di via Gioeni, nella città dei Templi. Sono dovute perfino intervenire le pattuglie delle Volanti della Questura per cercare – ed effettivamente gli agenti ci sono riusciti – a riportare la calma.

Non è la prima volta, né probabilmente sarà l’ultima, che alla mensa della solidarietà si registrano disordini, liti o scazzottate. Anche nella giornata di martedì, all’interno della struttura – che si occupa di garantire un pasto caldo per quanti sono in difficoltà -, s’è creato il caos. Non è escluso che fra i due vi fossero passate diatribe, ma di fatto l’uomo e la donna si sarebbero azzuffati per una questione di “posto” e di “fila”.

Raccolta la richiesta di intervento – che è giunta, appunto, al 113 – i poliziotti della sezione Volanti della Questura si sono immediatamente precipitati. Gli agenti sono intervenuti rapidamente per evitare che la lite potesse degenerare. Quando i poliziotti sono giunti in via Gioeni, in una manciata di minuti, sono riusciti a riportare la calma prima e a ricostruire dopo cosa avesse innescato la diatriba fra i due. Entrambi i coinvolti – sia l’uomo che la donna – sono stati invitati a formalizzare, qualora lo ritenessero opportuno, querela di parte. Denunce che, però, ieri, non risultavano essere arrivate.