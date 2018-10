Figlio disoccupato e arrabbiato, è la lite in famiglia: arrivano i carabinieri

Il figlio disoccupato va in escandescenze e in famiglia scoppia la lite. Sono dovuti intervenire, nella notte fra venerdì e ieri, nei pressi della via Esseneto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Militari dell’Arma che sono riusciti, prima che la situazione degenerasse, a riportare la calma e a ricostruire cosa effettivamente avesse innescato la lite.

A lanciare l’allarme, temendo il peggio, sono stati alcuni residenti della zona. I carabinieri, raccolta la segnalazione al 112, si sono, dunque, subito precipitati. Continueranno, laddove possibile, a monitorare la situazione della famiglia per evitare l’innescarsi di nuove diatribe.