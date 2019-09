"Ti aspetto sotto casa": litiga con l'ex fidanzata e colpisce anche i poliziotti: arrestato

Litiga con l'ex fidanzata, le provoca dei danni alla macchina - al viale Della Vittoria ad Agrigento - e la minaccia a gran voce: "Ti aspetto sotto casa! Ti aspetto sotto casa!". Ed effettivamente - stando all'accusa - S. D. B. di 35 anni veramente ha aspettato la sua ex davanti casa, a Porto Empedocle. Residenza dove la giovane, di fatto terrorizzata, è giunta con la scorta di due amici. Ma in zona - dopo aver incamerato l'allarme - c'erano anche i poliziotti del commissariato "Frontiera".

Quando la giovane è giunta nei pressi della sua abitazione, il trentacinquenne "armato" di una sorta di bastone - il ramo di un albero - è uscito allo scoperto e s'è scagliato proprio contro la carrozzeria dell'autovettura. Il terrore ha, inevitabilmente, avuto la meglio. I poliziotti del commissariato "Frontiera" che erano già in zona sono intervenuti in maniera fulminea. Uno s'è preso una bastonata in faccia, l'altro invece - nel tentativo di bloccare il giovane - è finito sul selciato. Il trentacinquenne è stato, dunque, arrestato. Le ipotesi di reato che gli sono state contestate sono: danneggiamento aggravato, resistenza, minacce e lesioni personali a pubblico ufficiale, nonché porto di oggetti atti ad offendere.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'indagato è stato posto agli arresti domiciliari.

Tutto era cominciato, poche ore prima, al viale Della Vittoria ad Agrigento dove la ragazza era stata avvicinata, mentre era con amici. Il suo ex, preda della rabbia, ha anche, pare un paio di volte, tamponato la macchina della giovane empedoclina. Poi, appunto, la minaccia: "Ti aspetto sotto casa!".