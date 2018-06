Ventenne "non gradito" in casa, scoppia una lite in famiglia

Il compagno della madre non lo vuole più in casa. Il ventenne non vuole, invece, lasciare la sua abitazione. E dopo uno scambio di vedute piuttosto acceso, i due sono venuti. Al Villaggio Peruzzo è dovuta intervenire – poiché hanno raccolto una segnalazione alla centrale operativa – la polizia di Stato.

Gli agenti, non appena giunti sul posto, hanno immediatamente riportato la calma e poi hanno ricostruiti i motivi dell’alterco. Entrambi gli uomini sono stati invitati, naturalmente come procedura esige, a formalizzare – qualora lo ritenessero opportuno – querela di parte. Nessuno dei due coinvolti s’è fatto male e non c’è stato pertanto bisogno di fare ricorso ai sanitari. Laddove possibile, i poliziotti continueranno a monitorare anche questa famiglia per evitare nuovi litigi.