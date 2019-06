Litiga con la famiglia e scappa, l'uomo ai poliziotti: "Voglio tornare in carcere"

Aveva ottenuto gli arresti domiciliari, ma dopo un forte litigio ha deciso di tornare in carcere. Del tutto strana la vicenda che ha coinvolto Lorenzo Campo, un uomo di 47 anni di Sciacca.

Lui è passato dal carcere ai domiciliari e dai domiciliari al carcere. Secondo quanto fa sapere l’edizione de La Sicilia, dopo una lite in famiglia è stato chiesto l’intervento della polizia. Gli agenti hanno trovato degli animi molto accesi, l’uomo fuori controllo ha lanciato in aria diversi oggetti. Lorenzo Campo ha invitato i poliziotti ad arrestarlo ed a condurlo immediatamente in carcere. L’umo sarebbe stato accontentato.