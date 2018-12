Furibonda scazzottata fra due donne, entrambe finiscono in ospedale

Cosa sia accaduto fra le due donne, cosa abbia innescato il diverbio, non è chiaro. E’ certo invece che quel diverbio s’è, all’improvviso, trasformato in una furibonda scazzottata. Una nigeriana di 34 anni e una brasiliana di 36 anni – entrambe ospiti della stessa struttura d’accoglienza – si sono selvaggiamente picchiate. Entrambe, soltanto quando la calma è stata riportata dai carabinieri, sono finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. I medici, dopo le visite sanitarie di routine, hanno refertato contusioni ed escoriazioni. La loro posizione giudiziaria risulta essere ancora al vaglio. Non è chiaro, infatti, se scatteranno o meno delle denunce alla Procura.

Erano le 22 circa di giovedì quando alla stazione dei carabinieri di Grotte arrivava la richiesta di intervento. I militari accorrevano immediatamente verso la periferia del paese. A darsele di santa ragione, appunto, due donne che, ad un certo punto, avrebbero anche minacciato uno degli operatori della comunità d’accoglienza. Un lavoratore che, di fatto, non stava facendo altro che tentare di riportare la calma.

Le nigeriana e la brasiliana, dopo essersi tirate i capelli e malmenate, si sono acquietate soltanto dopo l’arrivo della pattuglia dei carabinieri di Grotte. I militari hanno anche cercato di ricostruire cosa avesse fatto innescare il maxi litigio, ma non è stato semplice. Ieri, gli investigatori, parlavano, ufficialmente, di "futili motivi". Poi, è stato il momento dei soccorsi e del trasferimento delle due ferite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.