Lions 108 Yb Sicilia, l’agrigentino Angelo Collura eletto vice governatore

L’agrigentino Angelo Collura è stato eletto vice governatore al 22esimo congresso del Distretto Lions 108 Yb Sicilia.

Si tratta per i Lions, di uno dei territori più importanti d’Italia. Coincide con il territorio siciliano e a Catania, dove si è tenuto il congresso, sono confluiti i delegati di tutti gli oltre 100 clubs siciliani di Lions Clubs International. Ancora un primato per la provincia di Agrigento che vede eletto e si insedierà l’anno prossimo quale governatore il più giovane per età di tutti i tempi.

"Angelo Collura - si legge in una nota dei Lions - ha dato prova di essere un vero leader e questo gli ha aperto le porte per una veloce e brillante carriera lionistica che, per l’appunto, lo vedrà l’anno prossimo al vertice del vonsesso Lions siciliano dopo una sclalata che lo ha visto con successo prima presidente del Club Lions Aragona Comitini Grotte Racalmuto Zolfare, poi presidente di zona e infine presidente della IX Circoscrizione dove ha dato modo, nel suo anno di servizio, di far apprezzare doti umane e di socializzazione non comuni e da consentirgli di aprire un autorevole percorso, una nuova stagione che lo ha portato ad essere eletto l’anno scorso quale secondo vice governatore".

Collura, originario di Grotte, sarà il terzo governatore siciliano della provincia di Agrigento nei 60 anni di vita del Lions in Sicilia.