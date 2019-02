Linosa è senza carburante da mesi, la Regione: "Viaggi gratis per Lampedusa per i rifornimenti"

Gli abitanti di Linosa potranno imbarcare gratuitamente le proprie auto sul traghetto della Caronte & Tourist per raggiungere Lampedusa e rifornirsi di carburante. Il governo Musumeci risponde così all'accorato appello del sindaco dell'isola delle Pelagie, Salvatore Martello. Linosa è rimasta a secco a causa dei lavori di manutenzione sull'unico impianto esistente. Impianto che non è stato rimesso in funzione perchè mancano ancora alcune autorizzazioni.

Con una nota indirizzata alla società di navigazione, l'assessorato regionale delle Infrastrutture, guidato da Marco Falcone, ha invitato la compagnia a concedere "passaggi gratuiti sulla tratta Linosa-Lampedusa-Linosa, per massimo otto giorni, alle autovetture con conducente" che avranno la necessità di fare rifornimento di carburante. Dovrà essere cura dell'amministrazione locale - scrive la Regione - "vigilare sul corretto uso dei passaggi gratuiti in questa fase emergenziale e comunicare alla Compagnia gli aventi diritto".

Linosa è senza carburante, Martello: "Pronti a proteste eclatanti"