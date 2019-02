Viaggi gratis per rifornirsi di carburante? I linosani: "Pronti a consegnare le schede elettorali"

I linosani non ci stanno. All'annuncio del presidente della Regione, Nello Musumeci, è seguito - sui social - un chiaro messaggio di riprovazione. "La popolazione di Linosa rifiuta, come forma di protesta, le spese dei trasporti per Lampedusa per il rifornimento di benzina. Chi vuole andare a fare benzina a Lampedusa lo farà a proprie spese senza alcuna agevolazione - hanno scritto alcuni linosani - . Lunedí, alle ore 12, tutti al Comune per lasciare le nostre schede elettorali come forma di protesta contro la Regione e lo Stato!".

Linosa è, di fatto, senza carburante dal 23 dicembre scorso. Allora, l'unico distributore dell’isola è stato chiuso perché dovevano essere fatti dei lavori di messa in regola dell'impianto. Questi lavori sarebbero stati ultimati il 12 gennaio e, fra gli isolani, era circolata la voce che passo successivo doveva essere il collaudo da parte del comando provinciale di vigili del fuoco. Nelle scorse settimane, a quanto pare, è arrivato un perito ad effettuare un controllo. Poi, il silenzio. Il distributore era e resta chiuso e questo ha comportato una paralisi nei pochi servizi di Linosa. L'ufficio postale non riesce a distribuire la corrispondenza, né vengono portati alla nave i pacchi. Non ha benzina la guardia medica e quindi il medico ha difficoltà ad effettuare le visite domiciliari, i bambini che vivono fuori paese arrivano a scuola a piedi anche se c'è maltempo, è limitata la circolazione pure dei carabinieri.