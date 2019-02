Senza benzina da 2 mesi, è protesta: i linosani consegnano le schede elettorali

La delegazione comunale di Linosa è affollata. Tanti gli isolani che aderendo alla mobilitazione stanno consegnando le schede elettorali.

Linosa è senza carburante dal 23 dicembre. L'unico distributore dell’isola è stato chiuso perché dovevano essere fatti dei lavori che sono stati ultimati il 12 gennaio. Nelle scorse settimane, a quanto pare, è arrivato un perito per effettuare un controllo. Il distributore era e resta, però, chiuso e questo ha comportato una paralisi nei pochi servizi di Linosa. Lo scorso venerdì, il governo Musumeci - rispondendo all'accorato appello del sindaco dell'isola delle Pelagie, Salvatore Martello, - ha invitato la compagnia marittima a concedere "passaggi gratuiti sulla tratta Linosa-Lampedusa-Linosa, per massimo otto giorni, alle autovetture con conducente" che avranno la necessità di fare rifornimento di carburante.

Una soluzione tampone che ha fatto esplodere, ancora di più, la protesta dei linosani. "La popolazione di Linosa rifiuta, come forma di protesta, le spese dei trasporti per Lampedusa per il rifornimento di benzina. Chi vuole andare a fare benzina a Lampedusa, e tanti lo hanno già fatto, lo farà a proprie spese senza alcuna agevolazione”

“Dal 23 dicembre non è stata proposta alcuna soluzione per il rifornimento dell’isola. Adesso, la soluzione della Regione che impone 4 ore di navigazione più il tempo di permanenza a Linosa – hanno scritto i linosani nel manifesto di convocazione della mobilitazione - . Soluzione che non è stata concordata con gli isolani e non serve ai motociclisti, alle barche e ai mezzi agricoli. Quello di cui quest’isola ha bisogno sono soluzioni idonee e concrete che rispettino la dignità dei cittadini, non abbiamo bisogno della carità”.