"Nonno mi ha palpeggiato il seno", dodicenne accusa: pensionato sotto inchiesta

"Come sei fatta grande": un complimento allusivo e una mano che scorre fino a toccare il seno. Una dodicenne accusa e il nonno finisce nei guai. Il settantenne di Linosa è finito sotto inchiesta per l'accusa di violenza sessuale ai danni di minore e, questa mattina, si è celebrato l'incidente probatorio nel quale la vittima, rappresentata in qualità di "persona offesa" dall'avvocato Davide Santamaria, ha confermato le accuse.

Il pensionato, secondo il racconto della presunta vittima, avrebbe approfittato della circostanza che la ragazzina era ospite nell'isola, insieme al padre, per le vacanze estive, e l'avrebbe palpeggiata toccandole un seno dopo averle fatto un complimento dicendole che era cresciuta. L'episodio, a lungo taciuto dalla ragazzina, sarebbe avvenuto per strada.

La dodicenne, che a causa di questo episodio avrebbe manifestato un disagio compiendo pure dei gesti autolesionisti, dopo otto mesi decise di raccontare i fatti e presentare una denuncia. Il pubblico ministero Emiliana Busto ha chiesto l'incidente probatorio per cristalizzare la prova e renderla utilizzabile in un eventuale processo.

Questa mattina, davanti al gip Alessandra Vella, è stata acquisita la testimonianza della ragazzina, secondo le procedure di legge. In sostanza tutte le domande - poste dal giudice, dal pm, dal suo stesso difensore e da quello dell'indagato, l'avvocato Attilio Gagliano - sono state filtrate dalla psicologa che si trovava in una sala attigua insieme alla ragazzina che, quindi, non vedeva nessun altro.

La presunta vittima ha confermato le accuse, ribadendo la ricostruzione di quell'episodio. Nelle prossime settimane la psicologa consegnerà la sua relazione con la quale riferirà se la ragazzina era capace di testimoniare ed è, quindi, attendibile.