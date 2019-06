Cercavano di imbarcarsi sul traghetto di linea? I carabinieri bloccano due libici

Due sedicenti libici sono stati bloccati, dai carabinieri, sul molo di Linosa. Non è chiaro se stessero cercando di imbarcarsi sul traghetto di linea, così come non è chiaro da quanto tempo si trovassero a Linosa. E' mistero, poi, su come siano arrivati sulla più piccola delle isole Pelagie. I due uomini, di fatto senza documenti, sono stati portati all'hotspot di Lampedusa.

L'ipotesi investigativa dei carabinieri è che i due avrebbero voluto, cercando magari di passare inosservati, imbarcarsi sul traghetto di linea per Porto Empedocle. Ma i militari dell'Arma si sono accorti - non avrebbe potuto essere altrimenti - di quelle presenze sospette sul molo di Linosa ed è, dunque, scattato il controllo che ha permesso d'appurare che i due erano presenti irregolarmente.