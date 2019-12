Il caso dei linosani bloccati per il maltempo, Martello: "Si metta a disposizione elicottero"

Il maltempo "paralizza" i collegamenti navali con le isole Pelagie, sei abitanti di Linosa che sono rimasti bloccati ad Agrigento a causa dello stop obbligato del traghetto che è ormeggiato nel molo Sciangula di Porto Empedocle da venerdì scorso. Flora Bonadonna è una studentessa che frequenta l'Università di Bologna, la giovane è partita in autobus dalla città emiliana giovedì scorso con l'obiettivo di trascorrere le festività natalizie con i familiari che vivono a Linosa. Ma dopo il suo arrivo a Porto Empedocle, l'amara sorpresa: il traghetto Sansovino non può partire per le avverse condizioni del mare.

La giovane che condivide la disavventura con altri suoi cinque concittadini, ha dovuto dunque trovare una sistemazione a sue spese e, il prolungarsi del maltempo, probabilmente, non consentirà ai sei, di trascorrere il Natale sull'Isola. In mattinata, Flora e gli altri suoi compagni di sventura, hanno richiesto e non ottenuto, un incontro al prefetto di Agrigento per organizzare un trasferimento in elicottero.

"In passato - dice ai microfoni di AgrigentoNotizie la studentessa - è già stato messo a disposizione un elicottero della protezione civile, che ha consentito ai linosani di poter trascorrere il Natale in famiglia". Oltre ai sei di Agrigento, altri quattro abitanti di Linosa sono attualmente bloccati a Lampedusa, anche il sindaco delle due isole agrigentine, Totò Martello, ha richiesto l'intervento della protezione civile e della prefettura di Agrigento.