"Linosa d'inverno", le telecamere della Rai visitano l'isola

E' l'arcipelago più estremo d'Italia, ovvero quello delle Pelagia. La "sorella minora" di Lampedusa, ovvero Linosa, ha ospitato le telecamere della Rai.

Uno speciale del Tgr che andrà in onda domani racconta l'inverno dell'isola. Un posto magico abitato appena da circa duecento anime. Il racconto dell’attesa quotidiana per l’arrivo della nave da PortoEmpedocle e non solo.

A spasso per la scuola, la chiesa ma an che il medico dell'isola che arriva dalla Grecia. La rubrica "Mediterraneo" è curata da Rino Cascio e Nicola Alosi. Lo speciale andrà in onda alle 12 e 25 su Rai 3. La bellezza senza eguali di Linosa, il fascino di un lungo inverno ed i luoghi nascosti dell'isola.