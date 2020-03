Coronavirus e Guardia medica di Linosa, il sindaco firma l'ordinanza: niente ricambi di sanitari per un mese

"C'è un problema di ordine pubblico, la gente non vuole che i medici facciano avanti e indietro. I sanitari di Guardia medica che c'erano a Linosa hanno accettato di restare lì. Ho fatto l'ordinanza che prevede che resteranno lì fino alla fine di aprile e quelli che dovevano a dare il cambio non possono dunque andare a Linosa". Lo ha spiegato il sindaco di Lampedusa e Linosa Salvatore Martello in merito al caso del sanitario che, stamani, una volta sbarcato sulla banchina della più piccola isola delle Pelagie, non ha potuto raggiungere - "per un problema di ordine pubblico", dice il sindaco Martello - il presidio di Guardia medica.

"Era stata fatta loro la proposta, che non è stata accettata, di fermarsi per 15 giorni. Si sono presentati - ha proseguito il sindaco Totò Martello - e non è stato ostaggio di nessuno. Era stato detto, chiaramente ai medici, di non venire a Linosa perché la gente non vuole che sull'isola entrino altre persone, perché si spaventano del Coronavirus". Paura più che legittima visto che l'isola non ha neanche un ospedale.

"Al medico, arrivato al porto, gli è stata rappresentata questa situazione, ha aspettato l'ordine che gli ha dato l'azienda e se n'è ritornato" - ha chiarito Martello - . Il sanitario si è dunque reimbarcato sul traghetto con destinazione Porto Empedocle. I medici - sei complessivamente quelli che hanno, fino ad ora, fatto la turnazione per garantire l'assistenza sanitaria sulla più piccola delle isole Pelagie - hanno obiettato che se fosse arrivata prima una disposizione scritta, quindi formale, nessuno si sarebbe spostato fino a Linosa.

"Ho fatto l'ordinanza che lui non può prendere servizio - ha spiegato Martello - . I posti sono occupati e noi non possiamo sopportare che ogni 4 giorni ci siano medici che fanno avanti e indietro dalla Sicilia a Linosa. Il prossimo sanitario di Guardia medica arriverà a fine aprile e poi si vede, dipende anche dall'epidemia. Al momento in servizio c'è il medico di base e quello della Guardia medica, il servizio è coperto".

