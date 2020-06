Come saranno i matrimoni: sposi e ospiti in mascherina, sì al buffet ma senza self-service

Pochi invitati, mascherine anche per gli sposi. E poi buffet, ma senza self-service. Nel maxi protocollo che detta le regole della ripartenza un capitolo a parte è riservato a matrimoni e cerimonie. La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida e le ha inviate al Governo che dovrà decidere se recepirle. Poi spetterà al presidente della Regione, Nello Musumeci, adottarle (potrebbe anche porre delle modifiche).

Matrimoni all'aria aperta

Bisognerà scegliere luoghi all'aperto, come giardini o terrazze, ma anche chiese all'esterno e dovrà essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro. Gli ospiti dovranno indossare sempre la mascherina - così come gli sposi, il personale di servizio tra camerieri, fotografi, musicisti e anche il prete in chiesa - eccetto quando saranno seduti al tavolo.

Gli spazi vanno organizzati in maniera tale da garantire un'adeguata distanza tra le persone. Sì dunque a sedute e divanetti purché siano ben distanziati. Sì anche ai tavoli ma con distanziamento sociale a meno che a sedere insieme non siano congiunti. In quest'ultimo caso è possibile anche sedere vicini.

Buffet con finger food

Menzione a parte meritano i buffet. Secondo le linee guida infatti non sarà possibile il self-service a meno che gli sposi non abbiano previsto del finger food - dunque appositamente organizzato in vaschette o piattini monodose -. Sarà compito del catering, obbligato ad indossare guanti e mascherine, offrire agli ospiti il banchetto con un servizio "all'inglese" (dunque con il vassoio tra i tavoli o in piedi).

Segnaletica a terra, barriere in plexiglas e "controllori" saranno necessari per evitare gli assembramenti e garantire il distanziamento sociale durante il matrimonio. Se la location lo consente sarebbe bene anche organizzare percorsi differenti sia per l'entrata che per l'uscita.

La band e la musica dal vivo

La lista degli invitati dovrà essere conservata per almeno 14 giorni così da tracciare facilmente le persone che sono venute a contatto con eventuali contagiati. Durante il ricevimento infine va garantita un'adeguata pulizia degli ambienti e anche di eventuali attrezzature, prima e dopo ogni utilizzo.

Anche per quanto riguarda le esibizioni musicali il protocollo detta alcune linee guida. Sul palco si sale con la mascherina. La band può toglierla solo se viene garantita la distanza di 1 metro - ad eccezione del cantante -. I musicisti con strumenti a fiato dovranno distanziarsi di 1 metro e mezzo e agli ottoni va fornita una vaschetta di raccolta per la condensa con del liquido disinfettante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Matrimoni anche la domenica?

Michela Cannatella, presidente dell’associazione Wedding Planner Palermo aderente a Confcommercio, in uno dei periodi più critici per l’economia del settore che fattura circa 2 miliardi di euro all’anno nella sola provincia di Palermo, ha voluto fare sistema a 360 gradi tra wedding planner, ristoratori, catering, stilisti, ville ricevimenti, dimore storiche, fioristi, organizzatori di eventi, musicisti, dj, fotografi, service. Un’idea che ha già ricevuto numerose adesioni degli operatori del settore, dal cui confronto sono emerse indicazioni specifiche e suggerimenti sulle linee guida da utilizzare per gli eventi. Regole che sono già al vaglio degli assessorati competenti.