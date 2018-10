Controllerà il rispetto del limite di velocità: arriva lo "Scout speed"

Controllerà il limite di velocità, la revisione periodica e l'assicurazione dei veicoli, accerterà i divieti di sosta e altre violazioni del codice della strada. Si chiama "Scout speed" l'apparecchiatura - per il controllo - che arriverà a Ribera e per due mesi sarà montata su una delle auto della polizia municipale. Il Comune di Ribera ha ottenuto l'apparecchiatura in affidamento al costo di 6 mila euro, ma in questo periodo, di due mesi, la previsione di incasso è di circa 15 mila euro.

Il Comune di Ribera ha una previsione in organico di 26 unità per la polizia municipale, ma in servizio sono soltanto 12 e dunque questo strumento elettronico è chiamato a sopperire anche alla mancanza del personale.