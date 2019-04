Lillo Montana non si trova più, l'uomo è scomparso da due anni

Da due anni non si hanno più notizie del ravanusano, Lillo Montana. Le sue tracce si sono perse nel maggio del 2017. Il pensionato, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, viveva da solo in una casa del centro di Ravanusa. Le indagini, non si sono mai concluse. I carabinieri hanno sentito i familiari dell’uomo, ma di Lillo Montana non vi è nessuna notizie.

Nessuno sa cosa potrebbe essere accaduto al 70enne ravanusano. Il pensionato ogni giorno si recava dai nipoti, titolare di un rinomato panificio del paese, stava lì e scambiava qualche chiacchiera. Da quel 26 maggio del 2017, nessuno ha avuto più sue notizie.