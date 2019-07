Ala del liceo Leonardo a rischio sismico, scatta la maxi rotazione delle sedi

Uno degli edifici del liceo "Leonardo" è - secondo quanto è stato scoperto lo scorso anno - a rischio sismico. Il Libero consorzio di Agrigento ha dato, dunque, il via libera ad una maxi rotazione di sedi. E' stato verificato, dopo una serie di sopralluoghi, che la sede del “Majorana” di via Cimiarra dispone di aule e locali che potrebbero ospitare non solo le 20 aule del “Leonardo”, ma anche il liceo musicale di recente nascita.

A cambiare le carte in tavola è stata però la nuova rete scolastica che sopprime l’autonomia del “Majorana” e lo accorpa al “Politi”, spostando nella competenza del liceo classico “Empedocle” il liceo musicale. Il Libero consorzio ha individuato la soluzione complessiva: la classi del “Leonardo” rimarranno in via Platone, sfruttando la sede che in atto è usata dal liceo “Majorana”, le quali saranno spostate in via Cimarra, dove c’è già una sede del liceo. Le classi del Liceo musicale, anch’esse collocate in via Platone saranno spostate al piano terra del “Brunelleschii”, sul lato destro. Questo dovrà rimodulare e ottimizzare la destinazione delle proprie aule per la didattica ed i laboratori, potendo contare sulla restituzione da parte del “Nicolò Gallo” di un’aula oggi non utilizzata nella medesima struttura del Geometra.