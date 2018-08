Licenziamenti alla Girgenti Acque, i sindacati chiedono "aiuto" alla Regione

Hanno scritto al presidente della Regione, all'assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità e al prefetto Dario Caputo. Chiedono un incontro urgente i segretari provinciali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, Fiom Cgil, Fim Cisl e di Uilm Uil. La vertenza è quella del licenziamento collettivo di Girgenti Acque e della controllata Hydortecne srl.

"Ad inizio procedura, le aziende prevedevano di licenziare 85 dipendenti in totale: 10 di Girgenti Acque e 75 della Hydortecne srl, che hanno ridotto a 40 nella riunione finale - hanno ricostruito i sindacati di categoria nella richiesta indirizzata alla Regione e alla Prefettura - . Le aziende hanno sempre sostenuto che i licenziamenti posti in essere erano motivati da ragioni economiche e non di esubero del personale. Tali ragioni venivano giustificate - prosegue la ricostruzione dei sindacati - dalla riduzione della tariffa e dalla eliminazione degli investimenti per gli interventi sulla rete idrica e impianti da parte dell'Ati".

"Siamo stati, fin dall'inizio, in contrasto con i licenziamenti proposti dalle aziende - hanno continuato i sindacati di categoria - . Contrari perché i dipendenti di entrambe le aziende vantano un residuo accumulato di circa 1.600 giorni di ferie arretrate al 31 dicembre 2017 e le ferie già programmate nel piano aziendale del 2018 sono state revocate a tutti i lavoratori. Il ricorso allo straordinario è eccessivo, oltre ogni logica di corretta gestione aziendale. La riduzione del personale - sono tornati a ribadire, concludendo, i sindacati - aggraverà la già precaria e carente qualità del servizio idrico, con un ulteriore aggravio dei già pressanti carichi di lavoro per i dipendenti. Vista la grave situazione occupazionale della provincia di Agrigento, i licenziamenti provocheranno disagi e problemi sociali".