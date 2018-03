Eraclea Minoa, stagione a rischio: gli imprenditori costretti a licenziare

L’erosione costiera di Eraclea Minoa sta provocando diversi danni all’ambiente e non solo. Con il divieto di fruizione delle spiagge, i locali della zona battono cassa. Nella fattispecie è costretto a licenziare diversi lavoratori l’imprenditore Roberto Ragusa del lido Garibaldi.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, sono quindici in tutto i lavoratori che dovranno cercarsi un’occupazione. “Siamo costretti a licenziare” ha detto Roberto Ragusa. Con la stagione turistica alle porte sono diverse le location estive che non potranno sfruttare la bella stagione. Eraclea Minoa è off limits a stabilirlo è stata la Capitaneria di porto.