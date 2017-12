Licenziamenti alla Tua, Firetto fissa un incontro per studiare una soluzione

Il sindaco Calogero Firetto ha chiesto un incontro, per il 28 dicembre prossimo in Comune, con tutte le forze sociali operanti sul territorio, per affrontare la problematica dei recenti licenziamenti di personale Tua.

L'amministrazione, infatti, interviene in merito ai recenti licenziamenti di diversi dipendenti disposti, peraltro, a ridosso delle festività natalizie, per evidenziare come "la problematica abbia oramai assunto profili di rilevanza sociale non indifferenti".

L'incontro è stato fissato per le ore 9 e 30 al secondo piano del palazzo comunale.