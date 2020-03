Trovato morto in casa durante quarantena, il tampone al Covid-19 è negativo

L'uomo di 57 anni di Licata, trovato morto in casa venerdì, dove era da alcuni giorni in quarantena in seguito alla positività al Coronavirus di un amico con cui era venuto in contatto, non è deceduto a causa del contagio al Covid-19. Il decesso è avvenuto, quindi, per cause naturali.

Ad accertarlo è stato il tampone al quale è stata sottoposta la salma. I familiari erano stati posti in isolamento domiciliare in attesa del test.