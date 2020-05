Trovano un portafogli e lo portano alla polizia municipale: hanno appena 13 anni i piccoli già grandi

Un gesto di grande onestà. Un gesto che diventa importante - perché denota forte maturità - specie se a farlo sono dei ragazzini di appena 13 anni. In tre, per le strade di Licata, mentre scorazzavano in sella alla loro bici, hanno trovato un portafogli con all'interno una banconota di 20 euro.

Gli adolescenti non ci hanno pensato due volte e hanno consegnato il portafogli alla polizia municipale di Licata affinché siano i vigili urbani a restituirlo al legittimo proprietario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comandante della polizia municipale, Giovanna Incorvaia, ha già deciso: verrà data ai giovanotti una ricompensa. Perché quel senso civico, dimostrato ad appena 13 anni, va premiato. Non può che essere premiato.