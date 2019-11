Tromba d'aria a Licata: tetti scoperchiati e case danneggiate

Tetti scoperchiati e abitazioni danneggiate. E' nella zona del porto di Licata che una tromba d'aria, pochi minuti prima delle 15, ha seminato il terrore oltre a danni, a quanto pare, pesantissimi.

Alla Marina sono al lavoro, occupandosi di sopralluoghi e tentativi di fronteggiare i danni, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e gli uomini della Protezione civile. Non si registrano feriti. Licata è tenuta "ostaggio" anche da un forte nubifragio: acqua alta lungo le vie della città. Gli operatori del Comune sono già al lavoro per provare a far fronte all'emergenza determinata dal maltempo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Licata, come primissimo passaggio, hanno immediatamente verificato l'eventuale presenza di persone ferite. Non ne risultato, ma in compenso ci sono dei danni, e anche pesantissimi, a tetti, strutture ed auto che sono state "schiacciate" dai detriti.

Al comando provinciale dei pompieri di Agrigento sono in costante allerta: stanno verificando se servono o meno rinforzi di uomini e mezzi al distaccamento di Licata. Ma, al momento, i vigili del fuoco della cittadina riescono a fronteggiare le richieste arrivate

