Libertà vigilata al posto della casa lavoro: licatese posto in quarantena

Libertà vigilata per un anno. E' a questa misura, in esecuzione di un'ordinanza emessa dall'ufficio di Sorveglianza di Palermo, che i poliziotti del commissariato di Licata hanno sottoposto il licatese A. M. di 48 anni. La libertà vigilata arriva n sostituzione della misura di sicurezza della casa lavoro alla quale era sottoposto.

Poiché precedentemente ristretto in casa circondariale di altra regione per rapina aggravata, - hanno reso noto dalla Questura di Agrigento - in ossequio agli obblighi imposti dal Dpcm, è stato posto in quarantena fiduciaria nella propria abitazione ed invitato ad autodenunciarsi alle autorità sanitarie competenti.