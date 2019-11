"Sparò contro i poliziotti in servizio", inizia il processo per 22enne

E' comparso ieri dinanzi ai giudici del tribunale di Agrigento, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, il ventiduenne di Licata Paolo Greco, assistito dall'avvocato Francesco Lumia. Il giovane è accusato di tentato omicidio nei confronti dei poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato di Licata che erano impegnati in un servizio istituzionale in via Gela, nel quartiere Oltreponte.