Tentato furto e danneggiamento: anche le chiese finiscono nel mirino

Qualcuno ha tentato di mettere a segno un furto nella parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto di Licata. Durante la notte, forse ripetutamente, hanno provato a forzare la porta di legno di via Architetto Licata. Non ci sono riusciti o comunque è accaduto qualcosa che ha fatto, all'improvviso, desistere i ladri. Ma la notte di follia di Licata non s'è fermata perché accanto al santuario Maria Santissima di Monserrato, fuori dal centro abitato di Licata, qualcuno ha staccato il coperchio della cisterna all'interno della quale sono state scaraventate delle pietre.

Su tutte le furie, su Facebook, il parroco don Angelo Santamaria: “Vandali e criminali ora che la cisterna è aperta, se qualcuno vi cade dentro muore annegato".