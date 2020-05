Il Comune dà l'ok alla sanatoria, via libera allo stabilimento balneare di contrada Poliscia

Via libera al permesso di costruire in sanatoria per un noto stabilimento balneare, con annesso ristorante, in contrada Poliscia, a Mollarella. Il Comune ha adottato il provvedimento conclusivo per la struttura balneare ricettiva fra le più note della città che, in questo modo, regolarizza la propria posizione.

Il procedimento è stato concluso dopo il via libera della Sovrintendenza e della Regione e la relativa conclusione dell'istruttoria che ha sanato le opere abusive realizzate in precedenza.