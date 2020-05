Rifiuti prodotti durante la quarantena, sono costati oltre 4.500 euro in un mese

Il Comune di Licata nel mese di aprile ha speso poco più di 4.500 euro - per la precisione 4.537 - per le rimozione dei rifiuti prodotti dalle persone in quarantena perchè infetti da Covid-19 oppure in isolamento perchè venuti a contatto con ammalati o per altre ragioni, come ad esempio il rientro nel proprio domicilio dal Nord Italia o dall'estero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli uffici hanno liquidato la somma alla ditta Iseda che gestisce il servizio. La Regione Sicilia, in seguito all'emergenza epimediologica, ha varato un regime speciale di gestione dei rifiuti per le persone in isolamento domiciliare che li equipara, di fatto, ai rifiuti speciali e ha un costo superiore.