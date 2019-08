Quattro colpi di pistola contro l'auto di un commerciante, l'uomo era al volante: ha rischiato la vita

Due proiettili si sono conficcati nella carrozzeria della macchina, altrettanti sono finiti, invece, sul muro di cinta di un’abitazione privata. Quattro i colpi di pistola che sono stati esplosi contro l’auto di un commerciante. Un uomo che era al volante proprio di quell’autovettura. Un licatese che, per fortuna, è rimasto illeso. Esattamente come l’amico che gli sedeva accanto. E’ accaduto tutto, negli scorsi giorni (ma la notizia è trapelata ieri dal fitto riserbo investigativo ndr.), in una zona periferica di Licata. Dell’inquietante caso – nessun dubbio, a quanto pare, sul fatto che sia stato un chiaro avvertimento – si stanno occupando i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e quelli del commissariato di Licata.

Due le persone che, a quanto pare, avrebbero agito. Criminali che erano a bordo di un’altra macchina ed uno era armato, appunto, di una pistola di medio calibro. Dopo aver accostato l’auto del commerciante, senza alcuna esitazione sono stati esplosi i colpi d’arma da fuoco. Colpi sparati, a quanto pare, in rapida successione.

Chi ha agito lo avrebbe fatto mirando verso il basso. Un dettaglio questo che non lascerebbe spazio a dubbi: non volevano uccidere, ma volevano platealmente terrorizzare. Messo in atto quello che, appunto, sembrerebbe essere un avvertimento in piena regola, i due delinquenti si sono poi, immediatamente, dileguati. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti polizia e carabinieri.

Del fascicolo d’inchiesta aperto in Procura, ad Agrigento, si stanno adesso occupando i poliziotti della Squadra Mobile e quelli del commissariato di Licata. Non ci sono conferme istituzionali – perché il riserbo investigativo continua ad essere categorico -, ma pare che gli agenti abbiano, quale primo passo, provato ad individuare la presenza o meno di telecamere di video sorveglianza pubbliche o private. Si tratta, del resto, di un passaggio investigativo di routine. La presenza di eventuali filmati potrebbe, avviene praticamente in tutti i casi di cronaca nera, contribuire ad indirizzare le indagini per identificare chi ha messo a segno l’inquietante intimidazione.

Vi sarebbero, ma anche su questo non ci sono conferme istituzionali, delle immagini già al vaglio della polizia di Stato.