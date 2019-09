"Hashish dentro il portaocchiali di stoffa", arrestato un ventiduenne

E' stato trovato in possesso di 57,80 grammi di hashish. Droga che era custodita all'interno di un sacchetto portaocchiali di stoffa. E' per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato un ventiduenne disoccupato, F. S.. La roba sequestrata al ventiduenne era suddivisa in 10 involucri confezionati, verosimilmente destinata dunque allo spaccio.

L'arresto è stato effettuato dai poliziotti del commissariato di Licata durante un ordinario controllo del territorio, durante il quale è stata notata un'autovettura sospetta. "Sospetta" perché posteggiata lungo una strada sterrata. Gli agenti hanno dunque deciso di effettuare la perquisizione e sul sedile, lato passeggero, è stato rinvenuto il portaocchiali di stoffa.