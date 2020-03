Neonato con la febbre a 40 e sospetti sintomi di Covid-19, attesa per il tampone

Un neonato di undici mesi è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata con la febbre a 40 e alcuni sintomi riconducibili al Coronavirus.

I medici, scattato il solito protocollo per sospetti casi Covid, hanno sottoposto il piccolo ad accertamenti e radiografia polmonare da cui non sono emersi elementi chiari. Il bimbo, che - secondo quanto riferito dai familiari - potrebbe essere entrato in contatto con alcune persone provenienti dal Nord Italia, già ieri era stato portato al pronto soccorso per uno stato febbrile meno intenso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il neonato è stato sottoposto al tampone e sarà posto in isolamento domiciliare nell'attesa dell'esito.