Si rovescia piccola imbarcazione, due giovani soccorsi da un motopesca

Si rovescia imbarcazione da diporto e due giovani licatesi, ad un miglio circa dalla costa, rischiano grosso. I ragazzi sono stati però, per fortuna soccorsi dai militari della Guardia costiera. I primi a mobilitarsi, vedendo i due giovani in acqua, sono stati alcuni pescatori che stavano rientrando in porto. Proprio l'equipaggio del motopesca ha dato l'allarme ed hanno tirato a bordo i due diportisti che sarebbero rimasti in acqua per poco tempo.

I giovani hanno rifiutato d'essere accompagnati al pronto soccorso.