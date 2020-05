Ripristino degli scarichi lungo il fiume Salso, consegnati i lavori

Al via i lavori per il ripristino e l'ottimizzazione delle chiuse degli scarichi esistenti lungo le sponde del fiume Salso, nel tratto che attraversa il centro abitato fino alla foce. A farlo, stamani, è stato il dipartimento regionale di Protezione civile.

Dopo un "faccia a faccia" al dipartimento Urbanistica e Lavori Pubblici di via Giarretta, tutti i rappresentanti istituzionali si sono spostati in corso Argentina dove, alla presenza del sindaco Giuseppe Galanti e dell'assessore comunale alla Protezione civile Giuseppe Ripellino, è avvenuta la materiale consegna dei lavori all'impresa esecutrice: la SI.CO.EDILI srl di Favara, per l'occasione rappresentata da Melania Limplici.

A rappresentare la Protezione civile: Maurizio Costa, dirigente dell'area 4, nonché Rup di questi interventi. Presenti anche Davide Di Piazza, direttore dei lavori; ed Emanuele Milioto, responsabile della sicurezza. Gli interventi hanno un importo netto di 128.811,41 euro, oltre Iva. Avranno inizio la prossima settimana, tra il 3 o al massimo 4 giugno.