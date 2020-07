Restituito il portafogli trovato nel supermercato, denuncia ritirata

Gli appelli - lanciati anche attraverso i social network - sono serviti. Chi ha trovato il portafogli, all'interno del supermercato di via Palma a Licata, lo ha restituito. E all'interno c'era tutto il suo prezioso contenuto. A renderlo noto è la polizia municipale di Licata, con in testa il comandante Giovanna Incorvaia. "La persona che lo aveva smarrito ha ritirato la denuncia. Il fatto non avrà ulteriori conseguenze - hanno spiegato dalla polizia municipale - . Crediamo che questa vicenda offra ottimi spunti per la crescita del senso civico di ciascuno di noi e sia utile a far comprendere quanto d'aiuto possano risultare i mezzi di comunicazione come Facebook se usati cum grano salis, come ha fatto nella circostanza questa polizia locale".

