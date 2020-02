Volontari in azione: ripulita l'area di nidificazione del fratino

Grandi pulizie, nella giornata di ieri, al porto: nell'area di nidificazione del fratino. "Abbiamo visto che il lavoro fatto pochi mesi fa sembra essere servito a poco - scrivono dal Wwf Sicilia - . I rifiuti raccolti, bottiglie di vetro, lattine, tantissimo polistirolo, bicchieri di plastica, sacchi usati per la vendita del ghiaccio, tutto faceva pensare ad una produzione indoor di questa lordura. E poi abbiamo trovato sacchetti della spazzatura “indifferenziata”, all'antica, buttati in mare da un braccio del porto per arenarsi dall'altra parte. Detto in parole povere a sporcare sembra che siamo stati i frequentatori della zona del porto. Il lavoro di sensibilizzazione deve essere continuo e instancabile, mai arrendersi, perché a maledire i padri non siano i nostri figli, ai quali dobbiamo dare l'esempio" - ha aggiunto il Wwf - .

A prodigarsi sono stati i volontari del Wwf, della Lipu, di altre associazioni. "L'appuntamento a Licata è rinnovato e confermato per domenica 23 febbraio. Ci vediamo al porto turistico di Licata" - conclude il Wwf - .