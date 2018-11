Derattizzazione a Licata, ecco il programma fino al 3 dicembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il responsabile del servizio, geometra Salvatore Bugiada, nell'assicurare la continuità del servizio disposta dall'Amministrazione comunale, rende noto il programma di derattizzazione da oggi 28 novembre fino al 3 dicembre 2018.

Nell'ordine gli interventi saranno effettuati in piazza Progresso, corso Umberto, Corso Roma e traverse, corso Vittorio Emanuele e traverse, piazza Sant'Angelo e zone limitrofe, via Nazario Sauro e traverse, via Principe di Napoli e traverse, via Marianello, porto peschereccio di Marianello, Banchina Marinai d'Italia, via Barrile e traverse, via Marconi.

Il medesimo itinerario verrà ripetuto con cadenza mensile.