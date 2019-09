Furti d'acqua: individuate e sganciate decine di prese abusive

Decine di prese abusive, sistemate in aree destinate alle coltivazioni, sono state scoperte e slacciate. La "guerra" contro i furti d'acqua, a Licata, è ripresa. Ed anche in maniera massiccia. I controlli e i distacchi erano stati disposti durante un vertice delle Prefetture di Agrigento e Caltanissetta. E in campo c'è una vera e propria task force. Qualora identificati i soggetti coinvolti vengono anche, naturalmente, denunciati alla Procura della Repubblica.

E' da anni che, fra alti e bassi, va avanti la "battaglia" contro i furti d'acqua che, inevitabilmente, stando a quanto è stato denunciato da Siciliacque e da Girgenti Acque, fa diminuire - e in maniera significativa - l'acqua a disposizione della collettività, motivo per il quale - ciclicamente - vengono a determinarsi disservizi e disagi. Di recente, e anche più volte, il sindaco di Licata ha lanciato degli allarmi.